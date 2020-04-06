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    Son dakika: Feti Yıldız Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

    Son dakika haberi! Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve , , Twitter hesabından Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

    MHP'li isim Kovid-19'a yakalandı
    Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve , , Twitter hesabından Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.


    Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

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