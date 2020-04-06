Seyahat yasağı iki şehri ayıran caddede uygulanamıyor

COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştı. 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar yasaklandı. Kararla birlikte kafası en çok karışan, Ordu'nun Şenbolluk ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde yaşayan vatandaşlardı. Çünkü bu iki şehri, iki mahallenin ortasından geçen, 7 metre genişliğindeki yol ayırmıştı... Durum böyle olunca, mahalleli 3 adımda karşı şehre geçerek yasağa aldırmadı. Şentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Tınkır, "İhtiyacı olanlar yürüyerek oraya geçebiliyor. Pazar alanımız da ortak. İnsanlar alıştı" ifadesini kullandı.
7 metre genişliğindeki yol, Samsun ve Ordu'yu birbirinden ayırıyor. İki ayrı ilin sekinleri, ortak pazar alanını kullanıyor. Camide ezan 2 dakika arayla okunuyor.
7 metre genişliğindeki yol, Samsun ve Ordu'yu birbirinden ayırıyor. İki ayrı ilin sekinleri, ortak pazar alanını kullanıyor. Camide ezan 2 dakika arayla okunuyor.
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