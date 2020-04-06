Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 70 maddelik yasa teklifi için gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi. TBMM'nin 10 Nisan Cuma günü cezaevlerinde 90 bin kişinin tahliyesini sağlayacak teklifi görüşeceği belirtildi. Coronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Yasa teklifi terörle mücadele ve örgütlü suçlar hariç 10 yılın altında ceza alanların belli bir süreliğine açık cezaevine gönderilmesini sağlıyor.
İfaz yasası gözler Meclis’te
Cezaevinde 90 bin kişinin umutla beklediği infaz yasası, 10 Nisan’da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Yasa teklifi terörle mücadele ve örgütlü suçlar hariç 10 yılın altında ceza alanların belli bir süreliğine açık cezaevine gönderilmesini sağlıyor.
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