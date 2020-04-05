Sağlıkçılara destek

Beypazarı Doğal Madensuyu, yeni tip Coronavirüs salgınına karşı verilen amansız mücadelede hastane çalışanlarına destek olmak ve sağlık personellerinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlamak için Ankara'daki devlet hastanelerine madensuyu dağıttı. Beypazarı doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Beypazarı doğal Madensuyu olarak, hayatlarını bizim için riske atan sağlık çalışanlarının yanındayız" diye konuştu.