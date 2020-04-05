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Maske kullananlara uyarı: Yüzünüzü nemlendirin

Dermatoloji Uzmanı Dr. , ciltte oluşacak egzama ve alerjik bazı rahatsızlıklara karşı uyardı. Alakbarov, "Maskeyi çıkardığınızda yüzünüzü düzenli olarak nemlendirin" dedi.

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Yüzünüzü nemlendirin

Dermatoloji Uzmanı Dr. , ciltte oluşacak egzama ve alerjik bazı rahatsızlıklara karşı uyardı.

Alakbarov, "Maskeyi çıkardığınızda yüzünüzü düzenli olarak nemlendirin" dedi.

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