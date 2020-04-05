Maske kullananlara uyarı: Yüzünüzü nemlendirin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Alakbarov, ciltte oluşacak egzama ve alerjik bazı rahatsızlıklara karşı uyardı.
Alakbarov, "Maskeyi çıkardığınızda yüzünüzü düzenli olarak nemlendirin" dedi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Alakbarov, ciltte oluşacak egzama ve alerjik bazı rahatsızlıklara karşı uyardı.
Alakbarov, "Maskeyi çıkardığınızda yüzünüzü düzenli olarak nemlendirin" dedi.
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