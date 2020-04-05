Rizeli Resul Çakır (27) ile evlilik kararı aldığı Azerbaycan uyruklu Gulyana Yekayeva (21), 12 Mart'ta Azerbaycan'ın Balaken kentinde kına gecesi yaptı. Kına gecesi sonrası Resul, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak salgın nedeniyle Azerbaycan-Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatıldı. Bunun üzerine aile, Türkiye'ye giriş yapamadı. Damadın babası Hasan Çakır, "Burada kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İki güne döneceğiz diye 15 yaşındaki oğlumu Rize'de bırakmıştık. O da yalnız kaldı" diye konuştu. Anne Gülhan Çakır ise, "Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler. Burada mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, psikolojimiz bozuldu, memleketimizi özledik, yetkililer yardım etsinler" dedi.
Kına gecesi yaptıkları Azerbaycan’dan Rize'ye dönemiyorlar
Rize’den, kına gecesi yapmak için Azerbaycan’a giden Çakır ailesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınır kapılarının kapatılması üzerine geri dönemedi. Bir süre dünürlerinin evinde kalan, ardından sınıra geçen aile, Türkiye’ye dönmek için bekliyor.
- Güncel
- 05.04.2020
- Gazete
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