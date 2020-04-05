Bugünkü
Takvim

Kına gecesi yaptıkları Azerbaycan’dan Rize'ye dönemiyorlar

Rize’den, kına gecesi yapmak için Azerbaycan’a giden Çakır ailesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınır kapılarının kapatılması üzerine geri dönemedi. Bir süre dünürlerinin evinde kalan, ardından sınıra geçen aile, Türkiye’ye dönmek için bekliyor.

ABONE OL
Sınırda kaldılar
Rizeli Resul Çakır (27) ile evlilik kararı aldığı Azerbaycan uyruklu Gulyana Yekayeva (21), 12 Mart'ta Azerbaycan'ın Balaken kentinde kına gecesi yaptı. Kına gecesi sonrası Resul, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak salgın nedeniyle Azerbaycan-Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatıldı. Bunun üzerine aile, Türkiye'ye giriş yapamadı. Damadın babası Hasan Çakır, "Burada kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İki güne döneceğiz diye 15 yaşındaki oğlumu Rize'de bırakmıştık. O da yalnız kaldı" diye konuştu. Anne Gülhan Çakır ise, "Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler. Burada mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, psikolojimiz bozuldu, memleketimizi özledik, yetkililer yardım etsinler" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Kına gecesi yaptıkları Azerbaycan’dan Rize'ye dönemiyorlar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri