Kocaeli'nde bir fabrikada müdür olan Mustafa Bilgi, 28 Mart'ta tarihinde halsizlik, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Coronavirüs'e yakalandığı tespit edildi. Mücadeleyi kazandı ve yaklaşık bir hafta sonra taburcu edildi.

Bilgi yaşadıklarını TAKVİM'E anlattı: "Hastanede tedavi için ilaç ve gerekli olan her şeyi sağladılar. Kronik bir rahatsızlığım olmadığı için yoğun bakıma alınmadım. Ama eğer insanlar hastanedeki hastaları görselerdi, bırakın sokağa çıkmayı balkona bile çıkmazlardı."

ABBAS ÇAKAR