Cenazeye izin var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya diğer nedenlerle vefat edenlerin cenazelerinin memleketlerine götürülmesiyle ilgili bilgi verdi. Bu vatandaşların 4 yakını ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini söyledi.



ULAŞIM DURDU

TEKİRDAĞ İl Pandemi Kurulu, Corona salgınına karşı yeni bir tedbir aldı. İlçeler ve mahalleler arasında yapılan toplu ulaşımın 15 gün süreyle durdurulduğu açıklandı.



ABD'DEN TERÖRE DESTEK

ABD, teröre destekte sınır tanımadı. YPG/ PKK'nın kontrolünde olan Haseke ve Şedadi'deki hastane ve hapishanelere Coronavirüs salgınına karşı kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme yolla.



HEDEF 1 MİLYON MASKE

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Coronavirüs'e karşı alınan önlemlere değindi. "Dikimevi Müdürlükleri'nce haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğü'nce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.



İNFAZ YASASI KABUL EDİLDİ

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı teklifin komisyon görüşmeleri, Cuma günü başladı. AK Parti milletvekillerinin önerisi ile teklifin 5 ayrı maddesi üzerinde değişiklik yapıldı. Komisyonda kabul edilen teklif, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.



TÜRKEŞ ANILDI

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş, ölümünün 23. yıldönümünde anıldı. Başkan Erdoğan, Türkeş için anma mesajı yayımladı. MHP lideri Bahçeli ise Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Salgın nedeniyle tören yapılmadı.



İÇİŞLERİ'NDEN EK GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 'Seyahat İzin Belgesi' alabilecek kişileri şu şekilde sıraladı: Birinci derece yakınının cenazesine katılacaklar. Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber, kalacak yeri olmayanlar. Askerlik hizmetini tamamlayanlar. Ceza infaz kurumlarından salıverilenler...



CAN KAYBI 501'E ÇIKTI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs'e yakalanan 76 hastanın daha vefat ettiğini söyledi. İyileşen kişi sayısının ise 786'ya çıktığını bildirdi. Bakan Koca, evlerinde kalan gençlere de teşekkür etti.