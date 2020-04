üyükşehir

bursa Büyükşehir Belediye BaşkanI Alinur Aktaş, 'Covid 19' salgınının önüne geçmek için bugüne kadar yapılan çalışmaları TAKVİM'e anlattı:belediyesi olarak, salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından cami ve türbelere, terminalden park alanlarına kadar şehrin her yanını dezenfekte ettik, etmeye devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi iptal ettik. Bazı faaliyetlerimizi online olarak yayınlıyoruz. Sağlık personeline ücretsiz ulaşım, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek, zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan evden çıkmamalarını istiyoruz.Her hafta 10 bin meyve-sebzeden oluşan pazar filesi, aydakolisi dağıtacağız. Ayrıca valilik ve kaymakamlıklarımızcadağıtılacak. Arzu edenler bu sosyal dayanışma paketindenile farklı market ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecek. Kart16 uygulamasını daha sonra devreye alacaktık ancak bu süreçle birlikte başlatmış oluyoruz....", Büyükşehir bünyesinde oluşturulankapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Son bir haftada; Beyaz Masa, Alo 153 ve Büyükşehir santralineçağrı geldiğini vurguladı. Bu çağrılar kapsamında 5 bin 189 evde bakım hizmeti ve temizlik kiti dağıtımı yapıldığını açıklayan Başkan Aktaş, bu süreçte 559 ambulansla hasta nakli, bin 581 açık alan, 88 kapalı alan dezenfekte çalışması, 3600 gıda yardımı, 2320 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldığını, sıcak yemek dağıtımının bugünden itibaren 2 öğüne çıkarılacağını ifade etti.sürecin el birliği ile bertaraf edileceğini dile getiren Başkan Aktaş,tarafından başlatılankampanyasına da destek istedi. Kendisinin de bireysel olarak kampanyaya katıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz bize yeteriz Türkiyem " dedi...Büyükşehir Belediyesi, 'Covid 19' salgını yüzünden sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar, risk grubundaki kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerini her gün 2 öğün sıcak yemekle buluşturuyor. Bizzat Büyükşehir personeli tarafından özenle hazırlanan yemekler, vatandaşların evlerine kadar götürülüyor. Büyükşehir Belediyesi, 10 bin aileyi kapsayacak şekilde her gün 30 bin ekmek uygulamasını da başlattı. Her hafta 10 bin meyve-sebzeden oluşan pazar filesi, ayda 30 bin gıda kolisi ve ayda 30 bin temel hijyen malzemeleri kolisi dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarıyla Bursa'da her ay 130 bine yakın aileye ulaşmış olacak.ulaşımında abonman kartı (Bursakart) kullanan öğrencilerin 'okulların tatil edilmesi nedeniyle' yaşadığı mağduriyet, Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecek... Türkiye'deki tüm okulların Coronavirüs tehdidi sebebiyletarihleri arasında eğitime ara verdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu nedenle abonman kartlarındahak kaybı var. Aradaki kayıp, ilk vizeleme işlemindekartlara yüklenecek" dedi...Büyükşehir Belediyesi'nin, kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma evinde 'Covid 19' salgınına karşı tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Barınma evinde 17 gündür adeta karantina uygulanırken, vatandaşların düzenli olarak ateşleri ölçülüyor, toplu kullanım alanları ve yatakhaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor.