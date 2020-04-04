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14 seferi durdurdu

, iç hatlarda 14 büyükşehre yaptığı kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerini tarihine kadar durdurma kararı aldı. THY Genel Müdürü , "Seferler 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadesini kullandı.

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THY 14 seferi durdurdu
THY, iç hatlarda 14 büyükşehre yaptığı kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerini tarihine kadar durdurma kararı aldı. Genel Müdürü , "Seferler 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadesini kullandı.

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