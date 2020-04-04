THY, iç hatlarda 14 büyükşehre yaptığı kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerini 20 Nisan tarihine kadar durdurma kararı aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Seferler 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadesini kullandı.
THY 14 seferi durdurdu
THY, iç hatlarda 14 büyükşehre yaptığı kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerini 20 Nisan tarihine kadar durdurma kararı aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Seferler 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 04.04.2020
- Gazete
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