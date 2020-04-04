Coronavirüsü yenen iki genç kadından vatandaşlara önemli çağrı: Evde sıkılmak hastaneden çok daha iyi

İki genç kadın Coronavirüs'ü yendi. Aynı mesajı verdi: Evde sıkıldığınızı düşünmeyin. Hastane daha kötü
SELİN TELO:
9 gün karantinadaydım. Çok zor anlarla karşılaştım. Sağlığımız için evde kalalım.
MACİDE GÜLEÇ:
Her gün ölümü yaşadım. Evde sıkılsanız da aldırmayın. Ne olur dışarı çıkmayın.
SELİN TELO:
9 gün karantinadaydım. Çok zor anlarla karşılaştım. Sağlığımız için evde kalalım.
MACİDE GÜLEÇ:
Her gün ölümü yaşadım. Evde sıkılsanız da aldırmayın. Ne olur dışarı çıkmayın.
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