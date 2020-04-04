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Coronavirüsü yenen iki genç kadından vatandaşlara önemli çağrı: Evde sıkılmak hastaneden çok daha iyi

Coronavirüs salgınını yenen Selin Telo ve Macide Güleç önemli açıklamalarda bulundu. İki genç kadın, vatandaşlara "evde sıkıldığınızı düşünmeyin. Hastane daha kötü" mesajını verdi.

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Evde sıkılmak hastaneden çok daha iyi
İki genç kadın Coronavirüs'ü yendi. Aynı mesajı verdi: Evde sıkıldığınızı düşünmeyin. Hastane daha kötü



SELİN TELO:
9 gün karantinadaydım. Çok zor anlarla karşılaştım. Sağlığımız için evde kalalım.



MACİDE GÜLEÇ:
Her gün ölümü yaşadım. Evde sıkılsanız da aldırmayın. Ne olur dışarı çıkmayın.

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