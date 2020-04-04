Bugünkü
Takvim

Bu neyin kafası! 'de coronavirüse rağmen parti yaptılar!

İstanbul Büyükçekmece'de bir grup sorumsuz gencin ev kiralayıp parti yapması henüz hafızalardan silinmezken, ikinci corona partisi vakası da 'de yaşandı. Bir otelin restoran katında geçen çarşamba akşamı buluşan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Polis hepsini gözaltına aldı.

ABONE OL
Bu neyin kafası!

İstanbul Büyükçekmece'de bir grup sorumsuz gencin ev kiralayıp parti yapması henüz hafızalardan silinmezken, ikinci corona partisi vakası da 'de yaşandı. Bir otelin restoran katında geçen çarşamba akşamı buluşan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde eğlenmeye başladı.

Gençlerden biri, parti görüntülerini, sosyal medya hesabından 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' mesajıyla paylaştı. Polis, otele baskın yaptı. İşyeri yetkilisi M.G. ve gençler hakkında TCK'nın 195. Maddesi kapsamındaki 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Bu neyin kafası! İzmir'de coronavirüse rağmen parti yaptılar!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri