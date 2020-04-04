İstanbul Büyükçekmece'de bir grup sorumsuz gencin ev kiralayıp parti yapması henüz hafızalardan silinmezken, ikinci corona partisi vakası da İzmir'de yaşandı. Bir otelin restoran katında geçen çarşamba akşamı buluşan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde eğlenmeye başladı.

Gençlerden biri, parti görüntülerini, sosyal medya hesabından 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' mesajıyla paylaştı. Polis, otele baskın yaptı. İşyeri yetkilisi M.G. ve gençler hakkında TCK'nın 195. Maddesi kapsamındaki 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlattı.