Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Başkan Erdoğan son dakika sokağa çıkma yasağı kararı alındı mı? Virüsün izolasyon için sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Türkiye genelinde virüsle mücadelede çalışmalar sürerken, Bilim Kurulu yeni tavsiyelerde bulundu. Ülkemizdeki son vakaları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınacak sıkı tedbirler olacağını ve bunu Başkan Erdoğan'ın duyuracağını belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Sokağa çıkma yasağı için henüz resmi bir karar açıklanmadı. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı sıkı tedbirler birazdan duyurulacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamalarında şunları söyledi:

Koronavirüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.

Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.

Virüs kişiden kişiye umulmadık hızla yayılıyor. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz.

Bilim Kurulu olarak yeni kararlar aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Kendisi gerekli açıklamalarda bulunacaktır. Sıkı tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS SON DURUM!

2 bin 786 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayımız 20 bin 921'e çıktı. Bugün kaybettiğimiz 69 vakamız ile toplam can kayıbımız 425'e ulaştı.

25 ilde can kaybımız bulunmuyor. 56 ilde malasef can kayıpları yaşandı. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. En yüksek can kaybımızın yaşandığı şehir 210 ile İstanbul.

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkellerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim.

60 yaş üzeri vatandaşlarımızın izole olması gerektiğini görüyoruz.

Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 64,4'ü, hayatını kaybedenlerin de yüzde 78,8'i 60 yaş üstü vakalar.