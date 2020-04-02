Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kaspamında yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.



PTT'den yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.



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