Bugünkü
Takvim

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kaspamında yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler ödemelerini evde yapacak.

  • Güncel
  • 02.04.2020 22:49
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 22:56
ABONE OL
Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici kapatılacak

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler ödemelerini evde yapacak.

PTT'den yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kaspamında yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri