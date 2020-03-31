Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), yeni tip Coronavirüs'ün göz yoluyla bulaşabildiğine dikkat çekti. Makyaj malzemelerinin ortak kullanılmaması ve göz çevresine yönelik makyajlara ara verilmesi gerektiğini bildirdi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Ferda Çiftçi, bu dönemde göz makyajı yapmanın oldukça tehlikeli olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Ferda Çiftçi

ORTAK KULLANIM RİSK

Çiftçi, kadınlara şöyle seslendi: Elimizle göz ve yüz temasımızı en aza indirmeliyiz. Özellikle kadınlarımızın göz çevresine yaptığı makyajlar, bu dönemde risk oluşturabilir. Makyaj malzemelerinizi kimseyle paylaşmayın. Ortak kullanım her zaman risklidir. Eski veya uzun süre bekletilmiş makyaj malzemelerini kullanmayın. Bakteriyel risklere neden olabilir. Kirpiklerinize bu dönemde sıvı makyaj malzemeleri sürmeyin. Göz kalemi, kaş kalemi, far gibi göz ve göz çevresine yönelik makyaj malzemelerini çok çok dikkatli kullanın. Mümkünse göz ve göz çevresi makyajından bir süre uzak durun. Yapay kirpik de kullanmayın...