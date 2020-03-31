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gönülleri fethetti

AK Parti Milletvekili ve eski motosikletçi , coronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını 'ye ve bundan sonrada alacağı tüm maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğini duyurdu. Kenan Sofuoğlu'nun coronavirüs mağdurları için aldığı kararı alkış aldı.

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Sofuoğlu gönülleri fethetti
AK Parti Milletvekili ve eski motosikletçi , coronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını 'ye ve bundan sonrada alacağı tüm maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğini duyurdu. Kenan Sofuoğlu'nun coronavirüs mağdurları için aldığı kararı alkış aldı.

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