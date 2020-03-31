AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, coronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye ve bundan sonrada alacağı tüm maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğini duyurdu. Kenan Sofuoğlu'nun coronavirüs mağdurları için aldığı kararı alkış aldı.
Kenan Sofuoğlu gönülleri fethetti
AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, coronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye ve bundan sonrada alacağı tüm maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğini duyurdu. Kenan Sofuoğlu'nun coronavirüs mağdurları için aldığı kararı alkış aldı.
- Güncel
- 31.03.2020
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