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Yasak dinlemedi 6 bin lira ceza yedi

Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda dün İstanbul'un girişçıkış noktalarında denetime başladı. Erzurum'a yolcu götüren servis şoförüne, izni olmadığı için 2 bin 278, fazla yolcu taşıdığı için de 4 bin 74 liralık cezai işlem uyguladı.

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Yasak dinlemedi 6 bin lira ceza yedi
Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda dün İstanbul'un girişçıkış noktalarında denetime başladı. Erzurum'a yolcu götüren servis şoförüne, izni olmadığı için 2 bin 278, fazla yolcu taşıdığı için de 4 bin 74 liralık cezai işlem uyguladı.

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