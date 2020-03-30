Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda dün İstanbul'un girişçıkış noktalarında denetime başladı. Erzurum'a yolcu götüren servis şoförüne, izni olmadığı için 2 bin 278, fazla yolcu taşıdığı için de 4 bin 74 liralık cezai işlem uyguladı.
Yasak dinlemedi 6 bin lira ceza yedi
Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda dün İstanbul'un girişçıkış noktalarında denetime başladı. Erzurum'a yolcu götüren servis şoförüne, izni olmadığı için 2 bin 278, fazla yolcu taşıdığı için de 4 bin 74 liralık cezai işlem uyguladı.
- Güncel
- 30.03.2020
- Gazete
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