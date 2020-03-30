Kovid-19'dan can kaybı 131’e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 23 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Toplam test sayısı: 65 bin 446. Toplam vaka sayısı: 9 bin 217. Toplam vefat sayısı: 131. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 568. Toplam entübe hasta sayısı: 394. Toplam iyileşen hasta sayısı: 105. Bugünkü (dünkü) test sayısı: 9 bin 982. Bugünkü (dünkü) vaka yeni sayısı: 1815. Bugünkü (dünkü) vefat sayısı: 23" dedi.