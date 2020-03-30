Hollanda'nın Breda kentinde yaşayan Onur Kandemir (33), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Hikmet (64), eşi Gülcan (31), çocukları Atakan (6) ile Deniz'i (2) öldürdü. Cani, cesetlerin başında bir gün bekledikten sonra kayıplara karıştı. Polis, zanlının yakalanması için operasyon başlattı.
Gurbette vahşet
Hollanda'nın Breda kentinde yaşayan Onur Kandemir (33), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Hikmet (64), eşi Gülcan (31), çocukları Atakan (6) ile Deniz'i (2) öldürdü.
- Güncel
- 30.03.2020
- Gazete
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