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Gurbette vahşet

'nın Breda kentinde yaşayan (33), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Hikmet (64), eşi Gülcan (31), çocukları Atakan (6) ile Deniz'i (2) öldürdü.

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Gurbette vahşet
Hollanda'nın Breda kentinde yaşayan (33), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Hikmet (64), eşi Gülcan (31), çocukları Atakan (6) ile Deniz'i (2) öldürdü. Cani, cesetlerin başında bir gün bekledikten sonra kayıplara karıştı. Polis, zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

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