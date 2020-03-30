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Corona (Korona) son durum! Türkiye vaka sayısı! Ülke ülke dünyada ölü iyileşen sayısı!

Türkiye vaka sayısı kaç? Corona (Korona) son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada insanları eve kapatan, yüzbinlerce kişiye bulaşan ve sağlık sistemlerinin seferber edilmesine yol açan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Pandemi haline gelen Corona virüsü son durum araştırılıyor. Dünyada vaka sayısı 800 bine doğru ilerlerken, ölü sayısı da 33 bini geçti. Ülke ülke dünyada ölü iyileşen sayıları Corona haritaları ile açıklanıyor. Peki, nedir? İşte detaylar…

  • Güncel
  • 30.03.2020 10:54
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 10:54
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Corona Korona son durum! Corona son dakika Türkiye vaka sayısı!

Corona son durum nedir? Corona (Korona) son dakika Türkiye vaka sayısı kaç oldu? Türkiye Corona sayısı ve dünyada Corona sayısı yoğun şekilde sorgulanıyor. 30 Mart Corona'da son durum nedir? Ülkeler gün içerisinde tespit ettikleri hasta sayısını ve ölü sayısını duyuruyor. Pandemi haline gelen ve insanlara zor günler yaşatan Corona virüsü ile mücadelede dünya seferber oldu. Peki, Corona sayısı kaç? Corona son durum nedir? İşte son bilgiler…

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