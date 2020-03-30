Corona son durum nedir? Corona (Korona) son dakika Türkiye vaka sayısı kaç oldu? Türkiye Corona sayısı ve dünyada Corona sayısı yoğun şekilde sorgulanıyor. 30 Mart Corona'da son durum nedir? Ülkeler gün içerisinde tespit ettikleri hasta sayısını ve ölü sayısını duyuruyor. Pandemi haline gelen ve insanlara zor günler yaşatan Corona virüsü ile mücadelede dünya seferber oldu. Peki, Corona sayısı kaç? Corona son durum nedir? İşte son bilgiler…
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