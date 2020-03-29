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Coronavirüs dünyayı sardı! Milyonlar eve kapandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü dünyayı sardı. Bu kabustan Türkiye de nasibini aldı. Milyonlar eve kapandı. Birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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