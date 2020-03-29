Coronavirüs dünyayı sardı! Milyonlar eve kapandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü dünyayı sardı. Bu kabustan Türkiye de nasibini aldı. Milyonlar eve kapandı. Birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı. BIRAK ARTIK BABA G.SARAY'IN hocası Fatih Terim, tedaviye olumlu cevap verdi. Ailesi endişeli: İşi bırak artık. Bizimle kal. FAKİRE BİR CORONA VİRÜS dilencileri de etkiledi. Eskişehir'de bir kişi, eldiven takıp çevreden yardım istedi: Fakire bir sadaka! BİZİM JESICA ÇETE sahte ilaç çıkardı. Üzerine 'Dr. Jesica' diyerek Dr. Eda Albayrak'ın fotoğrafını yapıştırdı. BİLET KARABORSA KARA, hava ve demiryolu ulaşımı kesildi. Fırsatçılar bunu fırsat bildi. Otobüs bileti 350 TL'ye kadar yükseldi. Son dakika fırsatçısı: Bilet fiyatını 350 liraya çıkardılar EVDE VAR UMUT ÜNLÜLER evden çıkmadı. Sosyal medyadan hayranlarına moral yolladı: SİNEM KOBAL: Güzel günler göreceğiz çocuklar. DEMET ÖZDEMİR: Bitecek, her şey yoluna girecek. GÖNÜLLÜ KARANTİNA ERDOĞAN, halkı evlerine davet etti. Milyonlar bu sese kulak verdi. Meydanlar, sahiller ve parklarda kimse görülmedi. 5 DAKİKADA TEST ABD'Lİ firma Abbott, virüsü 5 dakikada tespit eden kit geliştirdi. Yönetim günde 50 bin adetlik sipariş verdi. BİR DEMET TEHLİKE ABD'deki şarkıcı Demet Sağıroğlu açıkladı: New York çok kötü. Herkes gibi ben de hastayım. ÇOCUKLAR YUVANIZDA KALIN Kadir Has Rektörü Sondan Durakoğlu, virüsü yendi. Gençlere seslendi: Lütfen yuvanızdan dışarıya çıkmayın. REKORA GİDİYOR ABD, salgının yeni merkezi haline geldi. Hasta sayısı 105 bine yükseldi. İtalya da Rus askerinden yardım istedi.
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