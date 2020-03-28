Virüs paniği, PKK'ya sıçradı. Virüs belirtisi görülen teröristleri ölüme terk edildiği ve canlı bomba eylemcisi olmaya zorlandığı ortaya çıktı.
PKK’da Corona paniği
Virüs paniği, terör örgütü PKK'ya sıçradı. Virüs belirtisi görülen teröristleri ölüme terk edildiği ve canlı bomba eylemcisi olmaya zorlandığı ortaya çıktı.
- Güncel
- 28.03.2020
- Gazete
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