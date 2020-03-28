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PKK’da Corona paniği

Virüs paniği, terör örgütü PKK'ya sıçradı. Virüs belirtisi görülen teröristleri ölüme terk edildiği ve canlı bomba eylemcisi olmaya zorlandığı ortaya çıktı.

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PKK’da Corona paniği
Virüs paniği, PKK'ya sıçradı. Virüs belirtisi görülen teröristleri ölüme terk edildiği ve canlı bomba eylemcisi olmaya zorlandığı ortaya çıktı.

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