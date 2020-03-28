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'da yaşayan Türkler için dayanışma zamanı

'da yaşayan Türkler, Coronavirüs nedeniyle ülkede yaşanan zorluğa karşı iletişimi güçlendirdi. Birçok Türk vatandaşı, zincirleme yöntemiyle başka bir Türk'le iletişime geçip "yardıma ihtiyacı olup olmadığını" sormaya başladı.

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Türkler için dayanışma zamanı
Hollanda'da yaşayan Türkler, Coronavirüs nedeniyle ülkede yaşanan zorluğa karşı iletişimi güçlendirdi. Birçok Türk vatandaşı, zincirleme yöntemiyle başka bir Türk'le iletişime geçip "yardıma ihtiyacı olup olmadığını" sormaya başladı. Cep telefonu üzerinden kısa sürede 6 bin kişiye ulaşan bu zincirde özellikle yaşlı ailelerin evlerine erzak yardımı yapıldı. 'da yaşayan Çiçek Yıldız, "Türkler olarak iletişimimiz hep güçlüydü. Ancak Coronavirüs sonrası daha da güçlü hale geldik. Yardıma ihtiyacı olan biri talepte bulunuyor. Ona en yakın vatandaşımız da yarıdım ediyor" dedi.

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