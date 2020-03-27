Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video ile koronavirüse yakalandığını açıklayan Johshon, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geliştirdim ve koronavirüs için pozitif test yaptım. Şimdi kendi kendime tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümetin video konferans yoluyla tepkisine liderlik etmeye devam edeceğim. Birlikte bunu yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

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