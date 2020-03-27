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Son dakika: destekçisi ve yine el ele! Koronavirüs üzerinden alçak iftira!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün 'de görülmesinin ardından , 'cü hainler gibi virüs üzerinden hükümete alçak iftiralarda bulundu. ve üyelerinin özveriyle çalışması ve her gün halkı bilgilendirmesini hazmedemeyen CHP'liler algı operasyonlarına başladı. Algı operasyonlarının son örneği de ve FETÖ destekçiliği ile bilinen Türkçe üzerinden yapıldı. DW Türkçe'ye röportaj veren Prof. Dr. , koronavirüse yakalananların asıl sayısının verilmediği yalanını ortaya attı. Halkı galeyana getirmeye çalışan Zeki Kılıçaslan'ın CHP PM üyesi olduğu ve TTB'ne üye olduğu ortaya çıktı.

  • Güncel
  • 27.03.2020 15:48
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 15:56
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DW ve CHP'den koronavirüs hakkında alçak iftira!

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Hükümet, aldığı önlemlerle Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüsün 'ye girişini 3 ay geciktirdi. , ve tüm sağlık çalışanlarının hummalı çalışması ve özverisi büyük takdir topladı.

YİNE CHP YİNE ALÇAK İFTİRA!
Koronavirüs önlemleri ve çalışmaları kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, yine 'lilerin algı operasyonlarına maruz kaldı.

Adeta bir ülke düşmanı olarak çalışan CHP, koronavirüs üzerinden manipülasyon yapmaya başladı. Provokatif haberleri ile ünlü Türkçe'ye röportaj veren ve 'nın koronavirüs vakası ve ölümlerini sakladığını söyleyen Prof. Dr. , CHP parti üyesi çıktı.

Kılıç'ın aynı zamanda destekçisi Türkiye Tabipleri Birliği üyesi olduğu da öğrenildi.

Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nı hedef alan Kılıçaslan'ın bu iftirası sosyal medya üzerinden büyük tepki ile karşılandı.

İşte o tepkilerden bazıları…

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