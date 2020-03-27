Binanın test merkezi ya da geçici hastane olarak kullanılabileceğine değinilen dilekçede ayrıca, Tat Towers'da bulunan değerli 500'ü aşkın tablo ve objenin de satışa çıkarılarak gelirinin Sağlık Bakanlığına bağışlanması istendi. Anne - oğul Tatlıcılar, mahkemeden diğer mirasçılardan da bu konuda acilen muvafakat istenmesi için karar çıkarılmasını talep etti.

MAHKEME YÖNETİYOR

Salih Tatlıcı'nın mirası, evlatları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır mahkeme tarafından yönetiliyor. Milliyet'in haberine göre miras bölüşümüne ilişkin davalar nedeniyle 10 milyon dolar değer biçilen Tat Towers da yıllardır atıl durumda. İstanbul'un değerli noktası Zincirlikuyu'da çürümeye terk edilen 32'şer katlı ikiz kulelerin bir dönem satılması gündemdeydi.

Mirasçılardan torun Salih Ziya Titiz (Tatlıcı) diğer mirasçılara, Tat kulelerdeki mevcut paydaşlığın satış yoluyla giderilmesi için dava açmıştı. Tereke Mahkemesi tarafından yönetilen ikiz kuleler, emlak vergisi gibi masraflar çıkarınca mahkeme, kulelerin cephesini reklam giydirmesi için bir GSM şirketine kiraladı. Varislerden Uğur Tatlıcı'nın binanın kiraya verilmesi talebi ise diğer mirasçılar tarafından onaylanmayınca yürürlüğe girmedi.