Konya'da sağlıkçı çift fedakarlıklarıyla yürekleri titretti

Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede adeta seferberlik ilan etti. En büyük görev ise doktor ve hemşirelerindi. Konya'da sağlıkçı bir çift, fedakarlıklarıyla yürekleri titretti.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Demet Acar ile Selçuklu Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görev yapan eşi Uzm. Dr. Mehmet Ali Acar, Coronavirüs salgını nedeniyle gecesini gündüz etti.



4 METRE MESAFEDEN HASRET GİDERİYORLAR

Acar çifti, çocuklarıyla asansör boşluğunda hasret giderdi. Herkesi aynı duyarlılığa davet etti.

"EVİNİZDE KALIN"

Şüpheli vakaların getirildiği hastanede görev yapan Acar çifti, virüsü çocuklarına bulaştırmak istemedi. Apartmanın asansör boşluğuna koydukları sandalye ile çocuklarıyla bir araya geldi. Dr. Demet Acar, herkesi duyarlı olmaya davet etti. "Coronavirüs salgınının ilk başlangıcında yurt dışından gelen şüpheli hastaların tedavisiyle ilgilendim. Eşim tedbir amaçlı çocuklarla evimizi ayırmamızı gerektiğini söyledi. Herkesin daha duyarlı olmasını istiyorum. Bizler sağlık çalışanları olarak alkışlarınızla motive olduk. Herkes elini taşın altına koysun" dedi.

Halit TURAN