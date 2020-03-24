BİM-A101-ŞOK-Migros ve Carrefour marketlerin son dakika çalışma saatleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gece yarısı 81 şehre bir genelge gönderildi. Gönderilen genelgede , toplu taşımalarla ilgili düzenlemelere ve tüm marketlerin açılış kapanış saatlerinin değiştirildiğine yer verildi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.
Müşteri sınırlaması nedir? BİM-A101-ŞOK-Migros ve Carrefour market çalışma saatleri değişti mi?
Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Virüse karşı önlemler almak isteyen vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? BİM-A101-ŞOK-Migros ve Carrefour kaçta açılacak? Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle Türkiye eve kapandı.
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