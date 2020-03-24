BİM-A101-ŞOK-Migros ve Carrefour marketlerin son dakika çalışma saatleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gece yarısı 81 şehre bir genelge gönderildi. Gönderilen genelgede , toplu taşımalarla ilgili düzenlemelere ve tüm marketlerin açılış kapanış saatlerinin değiştirildiğine yer verildi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.