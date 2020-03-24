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Müşteri sınırlaması nedir? --- ve market ?

Marketlerin ? Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Virüse karşı önlemler almak isteyen vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte Marketlerin çalışma saatleri değişti mi? --- ve kaçta açılacak? Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle eve kapandı.

  • Güncel
  • 25.03.2020 10:14
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 12:44
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Marketlerin açılış kapanış saatleri değişti müşteri sınırlaması geldi

BİM-A101-ŞOK-Migros ve Carrefour marketlerin son dakika çalışma saatleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gece yarısı 81 şehre bir genelge gönderildi. Gönderilen genelgede , toplu taşımalarla ilgili düzenlemelere ve tüm marketlerin açılış kapanış saatlerinin değiştirildiğine yer verildi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

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