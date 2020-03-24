İstanbul'da 1461 yılında kurulan tarihi Kapalıçarşı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Kapalıçarşı esnafının birkaç gündür talebi doğrultusunda bu kararın alındığı açıklandı. Yeniden ne zaman açılacağıyla ilgili ise tarih verilmedi.
Kapalıçarşı esnafının birkaç gündür talebi doğrultusunda bu kararın alındığı açıklandı. Yeniden ne zaman açılacağıyla ilgili ise tarih verilmedi.
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