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'da Coronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldı

'da 1461 yılında kurulan tarihi , tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

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Kapalı-çarşı
İstanbul'da 1461 yılında kurulan tarihi , tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldı.



Kapalıçarşı esnafının birkaç gündür talebi doğrultusunda bu kararın alındığı açıklandı. Yeniden ne zaman açılacağıyla ilgili ise tarih verilmedi.

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