Corona’yı alan Üsküdar’ı geçti! Coronavirüs (COVID-19) salgını atasözlerine de yansıdı...

Coronavirüs atasözlerine de yansıdı. İşte 2020 virüs sonrası değişen sözler:Bana dokunmayan Corona bin yaşasın.Çok gezen tavuk ayağında Corona getirirAlma doğanın ahını çıkar Corona CoronaDağ dağa bulaşmaz, Corona insana bulaşırCorona'ya sormuşlar "neren virüslü?" diye, "nerem virüssüz ki?" demiş.Ateş olmayan yerden Corona çıkmazAyağını Corona'ya göre uzat