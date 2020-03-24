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Corona’yı alan Üsküdar’ı geçti! Coronavirüs (COVID-19) salgını atasözlerine de yansıdı...

'in Vuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (COVID-19) salgını atasözlerine de yansıdı. İşte 2020'de virüs sonrası değişen sözler...

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Corona’yı alan Üsküdar’ı geçti!
Coronavirüs atasözlerine de yansıdı. İşte 2020 virüs sonrası değişen sözler:

Bana dokunmayan Corona bin yaşasın.

Çok gezen tavuk ayağında Corona getirir

Alma doğanın ahını çıkar Corona Corona

Dağ dağa bulaşmaz, Corona insana bulaşır

Corona'ya sormuşlar "neren virüslü?" diye, "nerem virüssüz ki?" demiş.

Ateş olmayan yerden Corona çıkmaz

Ayağını Corona'ya göre uzat

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