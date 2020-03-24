Corona’yı alan Üsküdar’ı geçti! Coronavirüs (COVID-19) salgını atasözlerine de yansıdı...

Coronavirüs atasözlerine de yansıdı. İşte 2020 virüs sonrası değişen sözler:
Bana dokunmayan Corona bin yaşasın.
Çok gezen tavuk ayağında Corona getirir
Alma doğanın ahını çıkar Corona Corona
Dağ dağa bulaşmaz, Corona insana bulaşır
Corona'ya sormuşlar "neren virüslü?" diye, "nerem virüssüz ki?" demiş.
Ateş olmayan yerden Corona çıkmaz
Ayağını Corona'ya göre uzat
Bana dokunmayan Corona bin yaşasın.
Çok gezen tavuk ayağında Corona getirir
Alma doğanın ahını çıkar Corona Corona
Dağ dağa bulaşmaz, Corona insana bulaşır
Corona'ya sormuşlar "neren virüslü?" diye, "nerem virüssüz ki?" demiş.
Ateş olmayan yerden Corona çıkmaz
Ayağını Corona'ya göre uzat
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