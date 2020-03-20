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Elazığ’da 5.1’lik korku

Coronavirüs kabusunun ardından bu kez Elazığ'da yine deprem korkusu yaşandı. Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ merkez ve ilçeleri ile Malatya'da da hissedilen sarsıntıda ilk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Elazığ’da 5.1’lik korku
Coronavirüs kabusunun ardından bu kez Elazığ'da yine deprem korkusu yaşandı. Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ merkez ve ilçeleri ile Malatya'da da hissedilen sarsıntıda ilk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

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