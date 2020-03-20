2. Yargı Paketinin içeriği son dakika tam metni açıklandı! Mahkumlara af-infaz düzenlemesi var mı?

Af yasası infaz düzenlemesi Meclise geldi mi? Sorusu bugünlerde oldukça fazla konuşulur oldu. İkinci yargı paketinin kanun teklifi yayımlandı. Ancak pakette infaz düzenlemesi yer almadı. Peki düzenlemede mahkumlara af var mı? Konu ile ilgili konuşan AK Partili Mehmet Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." dedi.