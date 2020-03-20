Af yasası infaz düzenlemesi Meclise geldi mi? Sorusu bugünlerde oldukça fazla konuşulur oldu. İkinci yargı paketinin kanun teklifi yayımlandı. Ancak pakette infaz düzenlemesi yer almadı. Peki düzenlemede mahkumlara af var mı? Konu ile ilgili konuşan AK Partili Mehmet Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." dedi.
2. Yargı Paketinin içeriği son dakika tam metni açıklandı! Mahkumlara af-infaz düzenlemesi var mı?
Binlerce mahkum ve mahkum ailesi 2. yargı paketi ve as yasası hakkında gelecek olan gelişmelere kilitlenmişti. Bu bağlamda bugün son dakika gelişmesi yaşandı. İkinci yargı paketinin kanun teklifi yayımlandı. Ancak pakette infaz düzenlemesi yer almadı. Daha önce de yapılan açıklamada, infaz düzenlemesinin ayrı bir paket şeklinde Meclis'e geleceği bildirildi İkinci yargı paketi maddeleri nelerdir? İkinci yargı paketinde neler var? Mahkum yakınlarının aylardır beklediği genel af ve ceza indirimi için çalışmalarda sona gelindi. Peki, ikinci yargı paketi maddeleri nelerdir? İkinci yargı paketinde neler var? İşte son bilgiler!
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