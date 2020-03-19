ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle 2020 –YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle 2020 –YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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