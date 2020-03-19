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Son dakika: açıkladı: başvuruları uzatıldı!

'den yapılan son dakika açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle 2020 – için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.

  • Güncel
  • 19.03.2020 17:18
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 17:21
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ÖSYM açıkladı: YKS başvuruları uzatıldı!

'den yapılan son dakika açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle 2020 – için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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