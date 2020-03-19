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kimdir, ölüm sebebi nedir? ?

neden öldü? , ölüm sebebi nedir sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı olan Aytaç Yalman, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü Ankara’da hayatını kaybetmişti. Peki, ? Sosyal medyada Yalman’ın coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İşte Aytaç Yalman hakkında merak edilen son bilgiler…

  • Güncel
  • 19.03.2020 10:52
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.03.2020 10:52
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Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman neden öldü?

Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman neden öldü? Aytaç Yalman ölüm sebebi nedir sorusu gündeme oturdu. Sosyal medyada son günlerde ortaya atılan coronavirüs iddialarına bir yenisi daha eklendi. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı olan Aytaç Yalman geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Yalman'ın coronavirüs kaynaklı hayatını kaybettiğine yönelik ifadeler gündeme oturdu.

AYTAÇ YALMAN NEDEN ÖLDÜ?

Alınan bilgiye göre Yalman, sağlık sorunları nedeniyle 17 Mart günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

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