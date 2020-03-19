Aytaç Yalman kimdir? Aytaç Yalman neden öldü? Aytaç Yalman ölüm sebebi nedir sorusu gündeme oturdu. Sosyal medyada son günlerde ortaya atılan coronavirüs iddialarına bir yenisi daha eklendi. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı olan Aytaç Yalman geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Yalman'ın coronavirüs kaynaklı hayatını kaybettiğine yönelik ifadeler gündeme oturdu.

AYTAÇ YALMAN NEDEN ÖLDÜ?

Alınan bilgiye göre Yalman, sağlık sorunları nedeniyle 17 Mart günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.