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Gözler meb.gov.tr adresinde! 20 bin atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Taban puanları…

atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? sonuçları sorgulama yapan adaylarda gözler meb.gov.tr adresinde! 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının 18 Mart’ta yapılacağı duyurulmuştu. Ancak saat 12.30 itibariyle sonuçlar açıklanmadı. Adaylar da sözleşmeli öğretmen ataması saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla sözleşmeli öğretmen taban puanları da belli olacak. İşte, binlerce öğretmen adayının merakla beklediği sonuçlarla ilgili son bilgiler…

  • Güncel
  • 18.03.2020 13:01
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 13:01
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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr adresinden duyurulacak sözleşmeli öğretmen atama sonuçları taban puanları hakkında araştırma sürüyor. 18 Mart Çarşamba günü açıklanacağı duyurulan sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında öğretmen adayları sorgulama yapıyor. Sonuçların açıklanmasıyla 20 bin öğretmenin atama süreci başlayacak.

SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair bir duyuru henüz yapılmadı. Birkaç saat içinde atama sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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