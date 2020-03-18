Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? meb.gov.tr adresinden duyurulacak sözleşmeli öğretmen atama sonuçları taban puanları hakkında araştırma sürüyor. 18 Mart Çarşamba günü açıklanacağı duyurulan sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında öğretmen adayları sorgulama yapıyor. Sonuçların açıklanmasıyla 20 bin öğretmenin atama süreci başlayacak.

SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair bir duyuru henüz yapılmadı. Birkaç saat içinde atama sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.