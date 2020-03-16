Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye son dakika sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Koronavirüse karşı her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında ortaya atılan iddiaların ardından sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Türkiye son durum sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı nedir? İşte yanıtı…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Şu ana kadar alınan kararlara göre Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yeni Corona virüsü kararlarına göre pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri bugün saat 10:00'dan itibaren geçici olarak kapatılmıştı. Alışveriş merkezleri de saat 12.00-20.00 arası çalışacak.