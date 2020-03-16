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olacak mı? Türkiye son dakika ?

olacak mı? Yeni tip koronvirüsün dünya genelinde etkisini göstermesinin ardından birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Peki, Türkiye’de ? Türkiye son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Virüsün başladığı Çin olmak üzere İran, İtalya ve İspanya’dan sokağa çıkma yasağı haberleri peş peşe geldi. Türkiye’de ise sosyal medyada ortaya atılan sokağa çıkma yasağı iddiaları nedeniyle vatandaşlar araştırma yapıyor. İşte son bilgiler…

  • Güncel
  • 16.03.2020 12:13
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 12:13
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Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye son dakika sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Koronavirüse karşı her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında ortaya atılan iddiaların ardından sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Türkiye son durum sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı nedir? İşte yanıtı…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Şu ana kadar alınan kararlara göre Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yeni Corona virüsü kararlarına göre pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri bugün saat 10:00'dan itibaren geçici olarak kapatılmıştı. Alışveriş merkezleri de saat 12.00-20.00 arası çalışacak.

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