İkinci yargı paketi, af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun bir süredir üzerinde çalışan yasa ve düzenlemeyle ilgili detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Hangi suçlara af geleceğini merak eden vatandaşlar af yasası ile ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, hangi suçlara af gelecek? İkinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? İşte af yasasında son gelişmeler... Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

AF YASASI VE CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

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