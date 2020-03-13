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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Bilim Kurulumuzda bu alanda alınacak tedbirleri masaya yatırdık. Sabah erken saatlerde kamuoyuyla ikinci vakayı paylaştık. Bu son derece üzücü olmakla birlikte ihtimal dahilindeydi. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır. Tüm değişkenlerin, olası tüm temasların tespiti kuşkusuz mümkün değil. Bu iki vakanın belli bir sınır içinde ortaya çıktığını ifade etmek istiyorum. Mücadelemizin üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını buluyoruz. 10 Mart itibarıyla olayın Türkiye'deki seyri eldeki veriler baz alınırsa diğer ülkelere göre avantajdır. Sağduyulu olmalıyız, tedirgin olmamalıyız. Bulaşıcı hastalıkla duygular değil ancak akıl mücadele edebilir. Dünya Sağlık Örgütü benzer bir tabloyu yaklaşık 20 yıl önce ilan etmişti. Tedbirler, bilimsel sağduyu, bilinç pekçok sorunun üstesinden geldi. Dün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 5 saat süren toplantı yaptık. Bu kapsamı geniş tutulmuş toplantıydı. Katılımcı sayısı 40'ın üstündeydi. İleriye dönük pekçok tedbir konuşuldu. Devletimizin bu ciddiyeti sürecin şu kadar ki yönetiminden farklı bir durum, olağanüstü hal değildir.

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde müsaade edilmeyecek. Mesai saatleri dışında sadece 1 saat izin verilecek. Raporları dolan hastamız hastaneye başvurmadan doğrudan ilacını alabilecek. Aile Bakanlığımızla ilgili konu görüşüldü. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Bu anlamda bir genelge de yayınlanmış oldu. Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası, bilimsel açık ya da kapalı toplantıları geçici bir süreyle ertelemiş bulunuyoruz. Hastamızın herhangi bir hastalıkta kolay arayabileceği Alo 184 Sabim Danışma Hattını Sabim Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık. Hocalarımız algoritmayı geliştirmiş oldular. Bu süreçte özellikle arandığında hasta için ateşi varlığında, ateşi olup olmadığı, yaş durumu, öksürük bulgusunun olup olmadığı, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir algoritma var. Vatandaşımız herhangi bir tereddüt anında 'acaba koronavirüs enfeksiyonu taşıyor muyum' diye kaygılandığı dönemde hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı, bu dönemde başvurunun enfeksiyonu yayılma olasılığını bilelim, bu dönemde bu hattı arayıp, yapması gerekenin ne olduğunu o an için evde kalarak, kendini izole etmesini, maske takıp takmaması gerektiğini bu danışma hattından özellikle hekim arkadaşlarımızın sorumluluğunda takip ettiği birinci elden yönlendirmeyi yapan danışma hattı önümoüzdeki bir iki gün, muhtemelen en geç Pazar günü devreye girmiş olur.

İlk orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verildiğini biliyorsunuz. Üniversitelerimiz 16 Mart'tan itibaren 3 haftalık tatil. Başta futbol olmak üzere futbol müsabakaları da seyircisiz oynanacak. Kamu görevlilerin zorunlu olmadıkça yurtdışı ziyaretlerinin olmaması gereken genelge yayınlanmış oldu. Yaklaşık yarım saat önce yurt dışından dönen 14 kuralımız olduğunu biliyorsunuz. Bu çerçevede hızla çözüm geliştirmek anlamında sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük rapor alacaklarını ifade etmiştik. Bugün artık yurtdışından gelenlerin 14 gün idari izin sayılması gerektiği hakkında Cumhurbaşkanlığından karar çıktı. Vatandaşımızın vaka sayılarının dünyada tırmanışa geçtiği, yurt dışına kesinlikle çıkmamalarını istiyoruz. Bu dönemde vatandaşımızın herhangi bir ülke demiyoruz, artık dünyanın bütün ülkelerinde görüldüğünü biliyoruz, yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması hassasiyetle gerektiğini ifade ediyoruz. Yurt dışında olanların dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde korunma altına almalarını öneriyoruz.

"VAKA SAYISI 5'E YÜKSELDİ"

Bu arada insan trafiğiyle bağlantı halinde olduğumuz Avrupa'da giderek hızla artan salgını görüyoruz. Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konduğunu biliyorsunuz. İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Çin şeklindeydi. 9 tane ülkeye daha bu yasak dün yapılan Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda karar verilen hangi ülkede olması gerektiğini bugün şekillendiği bir yasağı özellikle buradan söylemek istiyorum. Dünyadaki ve Avrupa'daki seyri görerek dinamik bir yapıyla alabileceğimiz kararları sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle gündeme taşımış olurzu. Ayrıca dünya bizim aldığımız tedbirleri çok çok bekleyerek alıyor. Fransa, Almanya vaka sayıları artınca okulları tatil etti. Biz virüsün önünü kesecek tedbirler aldık. Kıtadan kıtaya kontrolü ele alan virüsün önünü keseceğimize inanıyoruz. Size bu saatte aynı temas çevresi, aynı aile içinde üç yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. Üzüntümüzü azaltan bir realite var. Tanımlı çevre içinde olduğunu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir.

Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı

Ulaştırma Bakanı Turhan'ın açıklamarından satırbaşları:

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak

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