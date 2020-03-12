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açıkladı: Kovid-19 nedeniyle tüm okullar yeni bir kadar kapatıldı

Emmanuel , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir kadar kapatılacağını açıkladı.

  • Güncel
  • 12.03.2020 22:51
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 22:52
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Fransa'da eğitime Kovid-19 engeli

Kovid-19 nedeniyle genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir kadar kapatılacağını açıkladı.

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