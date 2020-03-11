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Topuz’a 15 yıl hapis istemi

FETÖ ile bağlantılı polislerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz hakkında savcı mütaalasını verdi. Topuz'un "örgüt üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. "Casusluk"tan ise beraati talep edildi.

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Topuz’a 15 yıl hapis istemi
FETÖ ile bağlantılı polislerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz hakkında savcı mütaalasını verdi. Topuz'un "örgüt üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. "Casusluk"tan ise beraati talep edildi.

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