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yapar mı? Koronavirüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte vatandaşlar Koronavirüs testini yapıp yaptıramayacağını sorguluyor. Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüsün Türkiye’de olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından kendilerini kötü hisseden vatandaşlar, Koronavirüs testinin nasıl yapıldığını sorguluyor.

  • Güncel
  • 11.03.2020 09:25
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 09:25
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Sağlık ocağı Coronavirüs testi yapar mı?

Sağlık ocağı Coronavirüs testi yapar mı? Koronavirüs testi yapan hastaneler var mı sorusu, Türkiye'de ilk vaka görülmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Koronavirüsünün hangi il ve ilçelerde görüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Coronavirüs şüphesi taşıyan kişiler sağlık ocaklarının bu testi yapıp yapmayacağını araştırıyor.

SAĞLIK OCAĞI TEST YAPAR MI?

Koronavirüs şüphesiyle sağlık ocağına başvurabilirsiniz ancak enfeksiyon hastalıklarının bulunduğu 2. ve 3. basamak hastanelere başvurmak daha doğrudur. Öncelikle maske gibi temel önlemler alınıp, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimde bulunularak referans hastanelere sevkiniz sağlanır. Her sağlık kurumu Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yönergeler doğrultusunda gerekli titizlikle gereken müdahaleyi yapmaktadır.

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