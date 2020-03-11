Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca bu yılki fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi. Açıklamada, "Bu miktar, 'asgari miktar' olup, 'sadaka- i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir" denildi.