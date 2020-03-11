Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca bu yılki fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi. Açıklamada, "Bu miktar, 'asgari miktar' olup, 'sadaka- i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir" denildi.
Fitre miktarı 27 lira
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca bu yılki fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi. Açıklamada, "Bu miktar, 'asgari miktar' olup, 'sadaka- i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir" denildi.
- Güncel
- 11.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.