Corona (Korona) nerede var? İstanbul Ankara İzmir Corona virüsü hangi ilde çıktı?

Koronavirüs hangi ilde çıktı? Türkiye'de Koronavirüs hangi hastanede? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı. Hastanın, yurt dışından gelen erkek bir kişi olduğu belirtiliyor. Peki, Koronavirüs İstanbul, Ankara, İzmir'de var mı? Koronavirüs hangi ilde çıktı? Hastalığın ilk olarak Kayseri'de görüldüğü iddiaları ortaya atılmış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den bir açıklama geldi. İşte detaylar…

KORONAVİRÜS KAYSERİ'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.

Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."