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Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman? Recep ayının 15. günü hangi gün?

Recep ayı mübarek aylardan biri olarak kabul edilir. Müslümanlar bu ayı ibadetler ile geçirmektedir. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır. Mübarek Recep ayı, ilahi rahmetin indiği ve Kabe'nin oğlunun doğduğu aydır. Peygamber Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Recep ayı, ümmetim için 'istiğfar' ayıdır. Mübarek recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zamana denk geldiği merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok kişi Recep ayının 13 14 15. günlerini merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman 2020? Detaylar haberimizde...

  • Güncel
  • 10.03.2020 11:03
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 11:03
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Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman 2020?

Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman? Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların ibadetlerine daha çok yöneldiği recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zaman olduğu yoğun şekilde arama motorlarından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman 2020? Recep ayı, Allah'ın büyük ayı olup fazilet ve saygınlıkta ona erişilmez. Bu ayda kafirlerle savaşmak haramdır. Recep, Allah'ın ayı; Şaban benim ayım ve Ramazan, ümmetimin ayıdır. Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah'ın hoşnutluğunu kazanır. İlahi gazap ondan uzaklaşır ve cehennem kapıları onun üstüne kapanır."

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