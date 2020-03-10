Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman? Recep ayının 15. günü hangi gün?

Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman? Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların ibadetlerine daha çok yöneldiği recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zaman olduğu yoğun şekilde arama motorlarından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman 2020? Recep ayı, Allah'ın büyük ayı olup fazilet ve saygınlıkta ona erişilmez. Bu ayda kafirlerle savaşmak haramdır. Recep, Allah'ın ayı; Şaban benim ayım ve Ramazan, ümmetimin ayıdır. Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah'ın hoşnutluğunu kazanır. İlahi gazap ondan uzaklaşır ve cehennem kapıları onun üstüne kapanır."

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