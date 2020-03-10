18 Mart Çanakkale Şehitler Günü şiirleri öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda okullarda yapılacak törenler öncesinde provalar başladı. Tarihimizin belki de en kanlı çarpışması Çanakkale Savaşı. Türk askerinin gücünü bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiği büyük zaferin bu yıl 105. Yıldönümünü kutlanacak. Çanakkale savaşında ortalama 300.000 kahraman askerimizi şehit versekte, tarihin akışını değiştiren bir zafer olarak tarihe geçti. 18 Mart 2019'a az bir süre kala, Çanakkale Şehitler Günü şiirleri uzun-kısa 4 - 8 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Haberimizde 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü şiirleri, 4 - 8 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri tüm detaylar sayfamızda var.

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