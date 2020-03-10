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Öğrenciler araştırıyor! şiirleri uzun-kısa - En güzel Zaferi şiiri 4 - 8 kıtalık

Türk tarihinde yüzyılımızın en büyük savaşlarından biri olan ve ortalama 300.000 kahraman askerimizi kaybettiğimiz savaşlarının 104. Yıldönümünü Pazartesi günü kutlayacağız. En güzel ve anlamlı şiirlerini, 4 kıtalık, 8 kıtalık Çanakkale şiirlerini ve anlamlı özlü sözleri sizler için derledik. ı, Birinci Dünya savaşı esnasında 1915-1916 yılları arasında Çanakkale/'nda İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasında geçmiştir. İşte uzun-kısa takvim.com.tr'de

  • Güncel
  • 10.03.2020 12:55
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 12:55
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18 Mart Çanakkale Şehitler Günü şiirleri uzun-kısa

18 Mart Çanakkale Şehitler Günü şiirleri öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda okullarda yapılacak törenler öncesinde provalar başladı. Tarihimizin belki de en kanlı çarpışması Çanakkale Savaşı. Türk askerinin gücünü bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiği büyük zaferin bu yıl 105. Yıldönümünü kutlanacak. Çanakkale savaşında ortalama 300.000 kahraman askerimizi şehit versekte, tarihin akışını değiştiren bir zafer olarak tarihe geçti. 18 Mart 2019'a az bir süre kala, Çanakkale Şehitler Günü şiirleri uzun-kısa 4 - 8 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Haberimizde 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü şiirleri, 4 - 8 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri tüm detaylar sayfamızda var.

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