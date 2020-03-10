Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin tüm testleri tamamlandı. Yerli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar- A ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Hisar- O'nun da önümüzdeki günlerde Suriye sınırına konuşlandırılacağı açıklandı.
Hava sahası güçleniyor
Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin tüm testleri tamamlandı. Yerli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar- A ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Hisar- O'nun da önümüzdeki günlerde Suriye sınırına konuşlandırılacağı açıklandı.
- Güncel
- 10.03.2020
- Gazete
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