Hava sahası güçleniyor

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin tüm testleri tamamlandı. Yerli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar- A ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Hisar- O'nun da önümüzdeki günlerde Suriye sınırına konuşlandırılacağı açıklandı.