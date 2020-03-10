Corona virüsü görülen ülkeler hangileri? Corona virüsü haritası canlı takip etme yolları araştırılıyor. Corona virüsü dünyayı kırıp geçmeye devam ediyor. Yüzlerce ülkede etkisini her geçen gün artıran virüs son günlerde İtalya ve İran'da yayılmaya başladı. Özellikle İtalya'da ölü sayısı gün geçtikçe yükseliyor.

Corona virüsü paniği dünya genelinde her geçen gün dalga dalga yayılıyor. Vaka sayısı 100 bini, ölü sayısı ise 4 bini aşarken, virüs son olarak Burkina Faso, Brunei, KKTC, Manş Adaları ve Moğolistan'da ortaya çıktı.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra hızla yayılan corona virüsü, dünya çapında kriz boyutuna ulaştı. Virüs kaynaklı ölümler Çin'de azalış eğilimi gösterse de, başta Avrupa'da olmak üzere hız kazandı.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI!

KANADA'DA İLK ÖLÜM

Çin'den dünyaya yayılan 4 bin 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona Virüsü nedeniyle Kanada'da ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden Kanadalı'nın Vancouver'de bakım evinde yaşadığını ifade etti. Hastanın yaşı açıklanmadı.

Ülke genelinde şu ana kadar 70 vakanın görüldüğü açıklanmıştı.

'worldometers'ın verilerine göre dünya çapında vaka sayısı 114 bin 458'e, ölü sayısı 4 bin 27'ye yükseldi. 115 ülkede tespit edilen corona virüsünde sadece dün 4 bin 300 yeni vaka ve 199 ölüm gerçekleşti.

3 bin 136 kişinin hayatını kaybettiği Çin'de, yurt dışından gelen vaka sayısı da iki arttı. Pekin ve Guangdong'daki tespitlerle beraber ülke dışından Çin'e gelen hasta sayısı 69'a ulaştı.

Çin dışında yedi ülkede 1000'in üzerinde vaka görülürken, bunlar arasında İtalya, Güney Kore ve İran ise 7 binin üzerinde vaka sayısıyla başı çekiyor. Virüs son olarak Burkina Faso, Brunei, KKTC, Manş Adaları ve Moğolistan'da ortaya çıktı, Şili'de ilk ölümlü vaka duyuruldu.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Toplam vaka: 114,530

Toplam ölüm: 4,028

Toplam iyileşme: 64,266

ÜLKE ÜLKE ÖLÜ SAYISI!

Çin: 3,136

İtalya: 463

İran: 237

Güney Kore: 54

Fransa: 30

İspanya: 30

Amerika Birleşik Devletleri: 27

Japonya: 10

Irak: 7

İngiltere: 5

Hollanda: 4