Mahkumlara af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda mahkumları sevindiren flaş bir haber geldi. Mart ayında Meclis gündemine geleceği bildirilen ve kamuoyunda mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi hakkında bugün yeni bir bilgi geldi. Habertürk 'ten Muharrem Sarıkaya bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Özellikle şu günlerde açıklamaları yakından takip eden yüz binlerce mahkum yakını ceza infaz düzenlemesi ve af yasasındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, hangi suçlara af gelecek? İşte af yasasında son durum...

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