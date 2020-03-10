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Bekçi ile suç oranı düştü

Bekçi düdüğü, asayiş oranlarını da azalttı. 1 Eylül 2018- 29 Şubat 2020 tarihine kadar geçen sürede bekçiler, 129 bin 658 şahıs hakkında adli işlem yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 69 bin 665 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sayesinde asayiş özellikle de evden hırsızlık olaylarında büyük düşüş yaşandı.

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Bekçi ile suç oranı düştü
Bekçi düdüğü, asayiş oranlarını da azalttı. 1 Eylül 2018- 29 Şubat 2020 tarihine kadar geçen sürede bekçiler, 129 bin 658 şahıs hakkında adli işlem yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 69 bin 665 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sayesinde asayiş özellikle de evden hırsızlık olaylarında büyük düşüş yaşandı.

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