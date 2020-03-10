Bugünkü
Takvim

, , , , İYİ Parti son oy oranları nedir? 10 Mart 2020 son anket sonucu... Bugün seçim olsa...

, , , , İYİ Parti son oy oranları nedir? Vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Metropoll ve şirketleri geçtiğimiz günlerde son araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İki araştırmada da muhalefet partilerinin oylarındaki detay dikkat çekti. Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, iki araştırmanın sonuçlarına dikkat çekerek, "Biri muhalefete yakın 2 araştırma şirketinin son anketleri (Metropoll ve Optimar) oylarını koruyor. Muhalefet partileri oylarını artıramıyor. Yorum sizin..." dedi. İşte 10 Mart 2020 son anket sonucu ve tüm detaylar

  • Güncel
  • 10.03.2020 11:55
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 11:55
ABONE OL
İki araştırma şirketi son anket sonuçlarını paylaştı!

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Sorusu merakla bekleniyor. AK Parti, MHP, CHP, HDP, İYİ Parti son oy oranları açıklandı. İki araştırma şirketi son anket sonuçlarını paylaştı! Muhalefet partilerinde dikkat çeken detay ise gözlerden kaçmadı. Metropoll Araştırma'nın son araştırmasında kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 41,7, MHP ise 10,5 oy alıyor. Millet İttifakı'nda yer alan CHP 25,5, HDP 10,4, İYİ Parti ise 8,6 oy alıyor. Araştırma sonucunda göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 52,2 olarak dikkat çekiyor. Seçimler için Türkiye genelinde anket yapmak, 1980 darbesi sonrasında ortaya çıktı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel AK Parti, MHP, CHP, HDP, İYİ Parti son oy oranları nedir? 10 Mart 2020 son anket sonucu... Bugün seçim olsa...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri